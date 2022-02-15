الأزمة الأوكرانية.. برلمان روسيا يصوت للاعتراف بجمهوريتى لوجانسك ودونيتسك

كتب عبد الوهاب الجندى

صوت مجلس الدوما الروسى، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وجمهورية لوغانسك الشعبية، هي جمهورية معلنة من طرف واحد في 27 أبريل 2014 من قِبل ناشطين ومحتجين سياسيين ناطقين باللغة الروسية، لم تعترف أي دولة بالجمهورية الجديدة حتى الآن.

أما دونيتسك هي مدينة في جنوب شرق أوكرانيا وتقع بالقرب من حدود روسيا في حوض نهر الدونيتس.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حوار الأمن الأوروبي يستحق الاهتمام ولكن الحوار مع واشنطن والناتو بشأن الضمانات الأمنية له أولوية".

وعن المناورات الروسية قال لافروف: مناورات روسيا على أراضيها تبدأ وتجري وتنتهي في مواعيدها بما في ذلك المناورات في بيلاروسيا، وهي غير مرتبطة بطريقة تفسير الآخرين والهستيريا والحرب الإعلامية ضدنا".

في السياق ذاته، قالت قيادة المنطقة العسكرية الغربية، "إن القوات الروسية التي شاركت بتدريبات غرب روسيا بدأت بالمغادرة باتجاه ثكناتها".