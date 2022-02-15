الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وأجواء معتدلة بالعاصمة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة 20 درجة مئوية، السواحل الشمالية 17 درجة مئوية،شمال الصعيد 21 درجة مئوية ،جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

وتظل الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ، وضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بسبب الشبورة المائية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 02 .