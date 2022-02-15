اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:37 م
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افتتاح مركز خدمة عملاء بمياه القليوبية لخدمة 120 ألف مشترك

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 01:31 م
افتتاح مركز خدمة عملاء بمياه القليوبية لخدمة 120 ألف مشترك جانب من افتتاح فرع خدمة العملاء بطوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، مركز خدمة عملاء فرع طوخ، موضحا أن المركز يعد من أكبر منافذ خدمة العملاء بمحافظة القليوبية، ويعمل بنظام الشباك الموحد، ليستقبل شكاوى واستفسارات وتعاقدات العملاء من خلال 11 شباكاً لتقديم الخدمة.

وأضاف "مجاهد"، فى تصريحات صحفية، أن المركز يخدم مدينة طوخ والقرى التابعة لها وعددها  11 قرية لخدمة 120 ألف مشترك .

وتفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، منظومة العمل ومنظومة العدادات مسبقة الدفع، واستمع إلى شرح من رئيس القطاع التجاري لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها سواء للعاملين أو للمترددين، مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الخطوط الساخنة، والتنسيق بين كافة الجهات لحل تلك الشكاوى.

وتابع، أن الشركة تسعى لمواكبة الوسائل المتطورة التى تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدى الخدمة فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتى فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

افتتاح فرع خدمة العملاء بطوخ

افتتاح فرع خدمة العملاء بطوخ

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

خلال الافتتاح
خلال الافتتاح

 

خلال الجولة بالفرع بعد الافتتاح
خلال الجولة بالفرع بعد الافتتاح

 


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مياه القليوبية

مياه الشرب بالقليوبية

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محافظة القليوبية

طوخ

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