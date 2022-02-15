اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:00 ص
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استمرار فتح باب التقدم بوظائف التعليم العالى للتمثيل الثقافى لعام 2022

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 07:00 ص
استمرار فتح باب التقدم بوظائف التعليم العالى للتمثيل الثقافى لعام 2022 وزارة التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

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يواصل قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي  فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب" طبقًا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 5832 بتاريخ 10/12/2020 وتعديلاته بشأن تحديد شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج (التمثيل الثقافي في الخارج)، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التسجيل حتى يوم 25 فبراير.
 
ويشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافي مدير مكتب المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: موسكو/روسيا الاتحادية - بكين/الصين - الرياض/المملكة العربية السعودية - لندن/المملكة المتحدة - باريس/فرنسا - فيينا/ النمسا - مونتريال/ كندا - برلين/ألمانيا - مدريد/إسبانيا.
 
بينما يشمل إعلان وظيفة ملحق ثقافي المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: الكويت/الكويت - مونتريال/كندا – واشنطن/الولايات المتحدة الأمريكية.

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