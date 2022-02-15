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إنقاذ حياة مريضة فشل كلوى وإعادة تركيب قسطرة بعد توقفها بالأشعة التداخلية بالأقصر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:56 ص
إنقاذ حياة مريضة فشل كلوى وإعادة تركيب قسطرة بعد توقفها بالأشعة التداخلية بالأقصر إنقاذ حياة مريضة فشل كلوى وإعادة تركيب قسطرة غسيل كلوى
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح الأطباء فى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، في إنقاذ حياة مريضة فشل كلوي وإعادة تركيب قسطرة غسيل كلوي ( ماهوكر ) بعد توقفها باستخدام تقنية الأشعة التداخلية، حيث تم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل رئيس قسم العمليات بالمستشفى، والدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى.

وكانت المريضة تعاني من توقف مفاجيء في الوصلة الشريانية الوريدية المستخدمة في الغسيل ( Dialysis shunt)، وعلى الرغم من تسليكها إلا أنها توقفت مرة أخرى، ولم تتمكن من إجراء الغسيل الكلوي لعدة أيام، وهي من حالات الطوارئ والتي تستدعي التدخل السريع لإنقاذ المريض.

وبعد دخول المريضة للعمليات بالمستشفى، تم تركيب القسطرة بنجاح تحت توجيه جهاز الموجات الصوتية والأشعة السينية بجهاز الـ C- Arm، ومن ثم عودة المريضة لاستكمال جلسات الغسيل الكلوي بصورة طبيعية، وقد شارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور شريف العزيزي استشاري الأشعة التداخلية بالمستشفى، والدكتور أيمن حسين محمد أخصائي التخدير بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات محمد على الطاهر وأسامة أحمد عطيطو وهبة مصطفى.

وكان قد حقق أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، نجاحا جديدا عبر إجراء عملية إعادة توصيل القناة المعدية إلى وضعها الطبيعى (Colostomy Closure) لفتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، وكانت قد تعرضت سابقاً لطعن نافذ بالبطن من الجهة اليسرى وإستئصال الطحال والكلى اليسرى، وقد قام فريق الجراحة العامة بمستشفى الكرنك، بإجراء إعادة استكشاف للبطن والتعرف على المستقيم، وإعادة توصيل القناة المعدية إلى وضعها الطبيعى مع غلق فتحة البراز الجانبية، مما ساعد لعودة المريضة من ممارسة حياتها بشكل طبيعى، وتمت العملية تحت إشراف الدكتور زياد عبد الرؤوف إسماعيل أخصائي الجراحة العامة و رئيس قسم العمليات بالمستشفى.

 


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