إصابة 25 شخصًا عقب اشتباك مع عمال بصناعة الملابس الجاهزة ببنجلاديش

داكا /أ ش أ/

أعلنت شرطة بنجلاديش إصابة 25 شخصًا على الأقل إثر اشتباك وقع اليوم الثلاثاء، مع عمال بصناعة الملابس الجاهزة على الطريق الرئيسى بين مدينتى (داكا - مايمينسينج).

وأوضحت الشرطة - فى بيان اليوم - أن بعض أفرادها كانوا من بين هؤلاء المصابين، وأن الاشتباك وقع أثناء مظاهرات لعمال صناعة الملابس الجاهزة الذين كانوا يحتجون على فصل 28 عاملًا من العمل.

وأضافت أن هذه المظاهرات تسببت فى إغلاق الطريق الرئيسى بمنطقة (تونجي/الصناعية) حيث تجمع ما لا يقل عن 500 عامل وأغلقوا الطريق لمدة ساعة، وعندما حاولت الشرطة إبعادهم عن الطريق قاموا برشقها بقطع من الطوب، منوهة بأن العمال قاموا بتخريب 4 مصانع على الأقل بالمنطقة الصناعية.

من جهتهم.. قال شهود عيان إن الشرطة استخدمت هراوات وأطلقت قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على سوء المعاملة وفصل زملائهم من مصنع للملابس الجاهزة بدون سابق إنذار وقيام إدارة المصنع بإغلاقه لأجل غير مسمى بعد توقف بعض العمال عن الإنتاج.