اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إزالة 5 حالات بناء مخالف فى أبو النمرس والعياط بالجيزة

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:14 م
إزالة 5 حالات بناء مخالف فى أبو النمرس والعياط بالجيزة ازالة مباني مخالفة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت محافظة الجيزة أعمال المتابعة والرصد لحالات البناء المخالف مع إزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالبناء المخالف ومواجهه التعديات علي الأراضي الزراعية والاراضي املاك الدولة.
 
وفي ذلك الإطار، أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، 3 حالات بناء مخالف وشملت إزالة أعمال بناء دور مخالف بدون ترخيص على مساحة حوالي 120 متر تقريبا بناحية عزبة جحا شبرامنت بالإضافة إلى إزالة دور مخالف بعقار بشارع مسجد الملك عرب سراب شبرامنت وإزالة دور مخالف بعقار بشارع هيثم بمنطقه معهد الفتيات بمتابعه من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.
 
كما أزالت محافظة الجيزة، عدد 2 حالة  تعدى بالبناء على أراضي زراعية على مساحة  350 مترا بمدينة العياط  وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمتابعه من محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.
 

الجيزة

ازالات

محافظة الجيزة

البناء المخالف

اخبار الجيزة

ازاله تعديات بالجيزه

محافظة الجيزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة ترفع 2100 حالة تعد وإشغال لمحال ومنشآت تجارية بحدائق الأهرام

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:58 م

محافظة الجيزة تزيل التعديات بشوارع الاعتماد وبورسعيد وطريق 11

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:52 ص

محافظ الجيزة يلتقى أعضاء نقابة الأطباء ويوجه بتعاون الأحياء

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:41 ص

محافظة الجيزة تجرى تخطيطا مروريا لشارع بشتيل وترصف 3 محاور بالبدرشين

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:30 ص

محافظة الجيزة ترفع 1965 حالة إشغال متنوعة بحدائق الأهرام

الأحد، 13 فبراير 2022 04:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة