اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 217 حالة تعد ضمن حملات الموجة 19 لإزالة التعديات ببنى سويف

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 02:13 م
إزالة 217 حالة تعد ضمن حملات الموجة 19 لإزالة التعديات ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرارية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري.

وقال المحافظ فى بيان له ،أنه  تم"أمس"إزالة 30 حالة تعد على مساحة فدان و6 قراريط أرض زراعية ،ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 217 حالة  "منذ بداية المرحلة الثانية الأحد قبل الماضي وحتى صباح اليوم"، والتي شملت إزالة 123 حالة تعد على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع من أراض أملاك دولة، بالإضافة إلى  94 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و15 قيراط أرض زراعية.

جدير بالذكر، أن الموجة"19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر :يناير،فبراير ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي،وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى  26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل
 

جانب من حملة إزالة التعديات (1)
جانب من حملة إزالة التعديات (1)

 

جانب من حملة إزالة التعديات (2)
جانب من حملة إزالة التعديات (2)

 

جانب من حملة إزالة التعديات (3)
جانب من حملة إزالة التعديات (3)

 

جانب من حملة إزالة التعديات (4)
جانب من حملة إزالة التعديات (4)

 

جانب من حملة إزالة التعديات (5)
جانب من حملة إزالة التعديات (5)

 

جانب من حملة إزالة التعديات (6)
جانب من حملة إزالة التعديات (6)

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

إزالة تعديات

تعديات الأراضى ببنى سويف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إزالة 147 مبنى مخالف خلال المرحلة الثانية من الموجة 19 فى الغربية

الإثنين، 14 فبراير 2022 07:29 م

محافظ المنوفية: إزالة 192 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثانية بالموجة 19

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:16 م

محافظ بنى سويف: إزالة 116 حالة تعد بعد مرور 4 أيام من بدء الموجة 19

الخميس، 10 فبراير 2022 01:32 م

إزالة 90 حالة ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات ببنى سويف

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:54 م

محافظ بنى سويف يتابع سير العمل بالمرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة