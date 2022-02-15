إتمام مراسم الصلح بين عائلتين فى أسوان بعد خصومة ثأرية 8 سنوات

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت قرية فطيرة التابعة لمركز ومدينة كوم امبو بأسوان اليوم ، مراسم الصلح بين عائلتي ال قرشي وال نجار بعد خصومة ثأرية استمرت 8 سنوات.



حضر مراسم الصلح السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان العميد محمد البنا نائبا عن المحافظ اشرف عطية، والنائب خالد رضوان ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والقيادات الشعبية والتنفيذية والامنية ونحو 3000 مواطن أبناء القرية والقري المجاورة، وقام ال نجار بتقديم الكفن لعائلة ال قرشي وتعانق الطرفين وسط تهليل الحضور.



وتعود وقائع القضية الي عام 2014عندما وقعت مشاجرة بين موسي من عائلة آل قرشي ومحمد من عائلة آل نجار بسبب خلافات الجيرة، حيث قام محمد بضرب موسي وهو ما أسفر عن مقتله والقبض علي موسي وحكم علية بالسجن ٥ سنوات، وخلال تلك الفترة قامت لجان المصالحات بالتعاون مع الامن حتي تم التراضي بين الطرفين وإتمام الصلح.













