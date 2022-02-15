اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:31 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تتشكك فى إعلان روسيا عودة بعض وحداتها العسكرية إلى قواعدها

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:00 م
أوكرانيا تتشكك فى إعلان روسيا عودة بعض وحداتها العسكرية إلى قواعدها دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكرانى
كييف أ ش أ

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أبدى وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، شكوكه بشأن إعلان روسيا عودة بعض وحدات الجيش التى كانت تجرى تدريبات عسكرية قرب الحدود بين البلدين إلى قواعدها.

وقال كوليبا - فى تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" - "إن روسيا الاتحادية تصدر بيانات متنوعة بشكل ثابت"، مضيفا "عندما نرى الانسحاب، سنصدق وقتئذ خفض التصعيد".

كما اعتبر الوزير الأوكرانى أن الجهود الدبلوماسية قد ساهمت بنجاح فى ردع المزيد من التصعيدات الروسية حتى الآن.. قائلا "جنبا إلى جنب مع شركائنا، استطعنا فى الواقع ردع روسيا عن أى تصعيد آخر.. اليوم هو منتصف فبراير.. وترون أن الدبلوماسية لا زالت تعمل".

 


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