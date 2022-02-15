اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 05:00 م
أكرم القصاص
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أمين عام الناتو: هناك ما يدعو لـ"تفاؤل حذر" بشأن الأزمة الأوكرانية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 04:03 م
أمين عام الناتو: هناك ما يدعو لـ"تفاؤل حذر" بشأن الأزمة الأوكرانية أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن هناك ما يدعو لـ"تفاؤل حذر" بشأن الأزمة الأوكرانية، على خلفية التقارير الواردة والتي تفيد بعودة بعض القوات الروسية على الحدود الأوكرانية إلى قواعدها.

وقال الناتو، إن "أسباب التصعيد على حدود أوكرانيا ما زالت قائمة، ولا نرى حتى الآن أى خفض للقوات الروسية على الحدود مع كييف".

وتابع بأن الحشود الروسية قرب أوكرانيا ما زالت فى مواقع تمكنها من الغزو، معربا فى نفس الوقت عن استعداد الحلف لمناقشة العلاقات مع روسيا.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوات فى المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، فى خطوة من شأنها تخفيف الخلاف مع الغرب.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه مع استمرار التدريبات واسعة النطاق فى أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات فى المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت العودة إلى قواعدها.

 


الناتو

الأزمة الأوكرانية

غزو اوكرانيا

اوكرانيا

روسيا

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