اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أمريكا تحث رعاياها على مغادرة بيلاروسيا "على الفور"

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 09:50 ص
أمريكا تحث رعاياها على مغادرة بيلاروسيا "على الفور" وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها في بيلاروسيا على مغادرة البلاد "على الفور".

وذكرت الوزارة في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "المواطنون الأمريكيون في بيلاروسيا يجب أن يغادروا على الفور عبر وسائل تجارية أو خاصة".

ويأتي هذا التحذير الجديد في الوقت الذي يخشى فيه المسئولون الأمريكيون من احتمال وقوع هجوم روسي محتمل على أوكرانيا المجاورة في الأيام المقبلة، ما دفع وزارة الخارجية إلى إغلاق مقر سفارتها في العاصمة (كييف) ونقلها إلى مدينة (لفيف) غربي البلاد.

وكانت وزارة الخارجية قد حثت الأمريكيين على عدم السفر إلى بيلاروسيا؛ بسبب التطبيق التعسفي للقوانين وخطر الاحتجاز، فضلا عن القلق المتعلق بكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة.

 


وزارة الخارجية الأمريكية

بيلاروسيا

اوكرانيا

كييف

كورونا

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