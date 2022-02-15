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أسامة ربيع: لا يوجد منافس لقناة السويس.. و15% زيادة فى العوائد

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 10:26 م
أسامة ربيع: لا يوجد منافس لقناة السويس.. و15% زيادة فى العوائد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
كتب أحمد عرفة

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد من يستطيع أن ينافس قناة السويس؛ وذلك لوجود مميزات كثيرة بها، ومنها قدرتها على حل المشكلات.
 
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن هناك زيادات طفيفة بقيمة 6% على عبور السفن، وتم زيادة 15% في عوائد القناة، مؤكدًا جاهزية القناة حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.
 
وتابع أن السفن السياحية التي لم تتعاف من جائحة كورونا لها استثناءات، وكذلك بعض سفن الغاز، مؤكدًا أن مخطط تطوير القناة يسير بشكل جيد (تم الانتهاء من 14% من أعمال التكريك بتطوير القطاع الجنوبي)، لافتًا إلى أنه يتم العمل بشكل جيد في هذا القطاع، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدة كراكات بمشروع تطوير القطاع الجنوبي.
 
وأوضح أن تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، يتم خلال 24 شهرًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة حركة عبور السفن بالقناة بعد التطوير الذي تشهده القناة حاليًا، موضحًا أن هناك تحسنًا في النقل البحري (خلال 2021 - 2022)، وتم تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي؛ بأكبر حملة.

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