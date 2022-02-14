اليوم السابع
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29 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه عمارات حفر الباطن

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:59 م
29 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة مياه عمارات حفر الباطن شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر
البحر الأحمر- عماد عرفة

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انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر من أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه عمارات حفر الباطن غرب طريق الحجاز بالغردقة بتكلفة 29 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس محمد عيسي، رئيس شركة المياه أن عمليات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم فى تأمين وصول المياه للمواطنين بجودة عاليه ، وان أاعمال احلال وتجديد المحطات وخطوط شبكات المياه بمدينة الغردقة باستخدام مواسير upvc والمواسير البولي ايثيلين للحفاظ علي جودة مياه الشرب وانتظام تقديم الخدمه بشكل جيد.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي سكان منطقة حفر الباطن الواقعة بجوار الشهر العقارى وعمارات الاندلس، والعمارات المجاورة لمدرسة حامد جوهر، وخلف المدرسة اليابانية، وامام مسجد أسامة ابن زيد، بتوصيل على شبكة المياه الجديدة بالمنطقة، وذلك بربط الخزانات بكل شقة بالبطاريات الخاصة بالشبكة الجديدة الموجودة أمام كل عمارة مع تركيب العدادات بالأماكن المخصصة لها .


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