وفاة أول عميد لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف جامعة الأزهر

كتب لؤى على

توفى الأستاذ الدكتور صلاح الدين زيدان، أستاذ أصول الفقه، العميد الأول لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية، تولى من 7 نوفمبر 1992 وحتى 23 أكتوبر 1995، ونعت جامعة الأزهر الفقيد، مؤكدة أنه كان أحد علمائها الأجلاء، وأول من تولى عمادة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف.

كلية الشريعة والقانون من أعرق كليات جامعة الأزهر، ومن أوائل المؤسسات العلمية التي لها أثر بالغ في نشر العلوم الشرعية المتخصصة في الفقه الإسلامي والعلوم القانونية المقارنة بالفقه الإسلامي ، حيث جمعت الدراسة فيها بين الشريعة والقانون، والدراسة بذلك يكون لها طابع مميز إذ تعتمد علي دراسة الفقه الإسلامي والمقارنة في مسائله بين المذاهب الإسلامية المتعددة من ناحية، وبين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية من ناحية أخري.

وبدأت الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الجامعي 1992/1993م مقتصرة على قسم الشريعة الإسلامية، ثم شملت الدراسة قسم الشريعة والقانون في العام، وتم تخريج أول دفعة من قسم الشريعة الإسلامية عام1996 م، وأول دفعة تخرجت من قسم الشريعة والقانون عام 1997م.