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وزير مناجم غينيا: قارتنا تملك أكثر مصادر للطاقة وعلينا الاستفادة من تجربة مصر

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:03 م
وزير مناجم غينيا: قارتنا تملك أكثر مصادر للطاقة وعلينا الاستفادة من تجربة مصر جبرايل مباجا وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد جبرايل مباجا وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية، أن أفريقيا تمتلك أكبر مصادر للطاقة، والعديد من دول القارة عليها أن تستفيد من التجربة المصرية فى مجال الطاقة الخضراء، مشددًا على ضرورة توافر التكنولوجيا والآليات من أجل الاستفادة من ذلك.

 

وقال مباجا- خلال مشاركته فى جلسة حوارية حول "وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادًا لقمة المناخ (كوب 27)"- أن أفريقيا لا بد أن تكون لديها خطتها الخاصة فى مجال الطاقة الخضراء وليست الخطة الأوروبية، مشيرًا إلى أن الموارد النفطية مهمة بالنسبة لمواطنى القارة.

 

وأشار إلى أن دولا مثل نيجيريا وموزمبيق لديها إنتاجية من البترول والغاز الطبيعى، ولكى نقول للأفارقة فلتنسوا الوقود الأحفورى، فهذا يعد جريمة فى حق القارة الأفريقية، لافتًا إلى ضرورة العمل على تنمية البترول باعتباره أحد مصادر الوقود الأحفوري.


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مؤتمر مصر الدولى للبترول

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