اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير بريطانى: على الرعايا البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:49 ص
وزير بريطانى: على الرعايا البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور الجيش البريطانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، على ضرورة أن يغادر الرعايا البريطانيين أوكرانيا على الفور.

وقال هيبي في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، إنه يجب على البريطانيين اغتنام الفرصة بينما لا تزال الخطوط الجوية التجارية تعمل والطرق السريعة مفتوحة.

وأضاف "هذا ليس تحذيرا بشأن شيء يمكن أن يحدث في غضون ثلاثة أشهر، فبعد دقائق من إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوامر، يمكن أن تهبط صواريخ وقنابل على مدن أوكرانية"، محذرا من أن الهجوم على ​أوكرانيا​ قد يحدث دون سابق إنذار.

 


بريطانيا

اوكرانيا

روسيا

بوتين

القوات المسلحة البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة