وزير بريطانى: على الرعايا البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور

وقال هيبي في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، إنه يجب على البريطانيين اغتنام الفرصة بينما لا تزال الخطوط الجوية التجارية تعمل والطرق السريعة مفتوحة.

وأضاف "هذا ليس تحذيرا بشأن شيء يمكن أن يحدث في غضون ثلاثة أشهر، فبعد دقائق من إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوامر، يمكن أن تهبط صواريخ وقنابل على مدن أوكرانية"، محذرا من أن الهجوم على ​أوكرانيا​ قد يحدث دون سابق إنذار.