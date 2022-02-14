وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمى بالفيوم

كتب ـ محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى مُداهمة اللجنة لمُنشأة والكائن مقرها في (شارع سعد زغلول برج الياسمين- المسلة ـ محافظة الفيوم)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات، ومنها (المعلوماتية في تخصص الحاسب الآلي ــ المعلوماتية في قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية في الخدمات الصحية)، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور عبد الغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف خلال الفترة القادمة ملاحقاتها للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.