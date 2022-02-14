وزير البترول: نعمل على مبادرة تعبر عن إفريقيا خلال مؤتمر المناخ في مصر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر تمثل إفريقيا خلال قمة المناخ المقبلة التى تعقد فى مصر، وتوحيد الجهود ويكون هناك صوتا للقارة فى هذه القمة المهمة، مشددا على أن مصر والدول الإفريقية ملتزمة بقرارات قمة باريس.. وكل القمم والالتزامات فيما يتعلق بمحاربة المناخ.. وافريقيا تعد من أقل القارات فى العالم مسببة فى الانبعاثات الكربونية الضارة.. والأمر لا يتعلق بالكم.. ولكن أيضا عدد السكان".

وأضاف خلال جلسة وزارية حوارية حول تحول الطاقة فى أفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ قبل المؤتمر القادم الذى يعقد فى مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تباين كبير بين دول القارة الافريقية.. هناك دول كثيرة ليس لديها موارد للطاقة.. أو الموارد الكافية للطاقة.. وتلجأ للاستيراد.. وهناك دول لديها الموارد ولكن ليس لديها البنية التحتية.. مئات الملايين من شعوب افريقيا.. ليس لديهم كهرباء.. أو الحد الأدنى للوقود النظيف لطهى الطعام.. هناك تباين كبير فى احتياجات الشعوب الافريقية".

وتابع وزير البترول: "يجب أن نتحدث مع الأشقاء فى القارة الافريقية.. وبدأنا الحديث فى هذا الإطار.. نعد لمبادرة تعبر عن افريقيا.. تعطى للقارة الوقت المناسب للتحول فى مجال الطاقة.. مع مراعاة الظروف.. ومراعاة الاستفادة من الموارد الافريقية.. ونحن نتحدث هنا بصفة خاصة عن الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الانتقالي.. وننسق مع الدول الافريقية.. للعمل مع اللجنة العليا للتعبير عنها خلال مؤتمر المناخ.