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وزير البترول: نحتاج لتوطين التكنولوجيا في قطاع الطاقة بالقارة الإفريقية

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:47 ص
وزير البترول: نحتاج لتوطين التكنولوجيا في قطاع الطاقة بالقارة الإفريقية المهندس طارق الملا وزير البترول
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى الوقت للتطوير في قطاع الطاقة، متابعا: "القارة تحتاج مرحلة انتقالية لتعظيم الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد مثل الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الانتقالي.. وتوطين التكنولوجيا التي نتحدث عنها.. ونحصل على هذا التمويل لنتمكن من الوصول إلى المعادلة المطلوبة". 
 
وأضاف خلال كلمته، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحديات الافريقية تحتاج إلى التعاون خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المطلوب في تطوير الطاقة بالقارة الافريقية.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

مؤتمر مصر الدولى للبترول

معرض مصر الدولى للبترول

إيجبس 2022

مؤتمر إيجبس 2022

معرض إيجبس 2022

طارق الملا

اليوم السابع بلس

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