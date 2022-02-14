وزيرة الهجرة تلتقي وفد رجال الأعمال لبحث المشاركة في "مصر تستطيع بالصناعة"

كتب محمود راغب

استعدادًا لانطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تحمل عنوان: "مصر تستطيع بالصناعة"، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي، والأستاذة رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بالجمعية.

استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بعرض نبذة عن الإطار العام للمؤتمر وأهدافه ومحاوره، مؤكدة أهمية تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بمشاركة القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين في فعاليات "مصر تستطيع"، لما لها من دور عظيم في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم توجهات الدولة بتوطين الصناعة، وربط الخبراء في مصر وخارجها لتذليل العقبات أمام الصناعة المحلية، ودعم التوجه الوطني إلى إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة معتمدة على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم دعم توجهات القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم المكون المصري في الصناعات وتهيئة المناخ أمام التصنيع المحلي، لتوفير فرص العمل للشباب، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستثمارات في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيُعقد بحضور ومشاركة عدد كبير من أبناء مصر الخبراء والعلماء ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج وممثلي شركات عالمية.

ومن ناحيته، أوضح المهندس علي عيسى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تقوم بدور كبير ومحوري في خدمة القطاع الخاص والعمل على الترويج للاستثمارات المحلية والدولية، من خلال لجانها التخصصية التي تعمل بجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا دعم الجمعية الكامل لجهود مؤسسات الدولة ومن بينها مؤتمر "مصر تستطيع"، من خلال لجنة الصناعة والبحث العلمي بكافة القطاعات الصناعية.

وفي سياق متصل، تابع المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، قيام اللجنة بدراسة كافة المحاور الخاصة بالمؤتمر وترشيح ممثلي القطاع الخاص المصري بالمشاركة في جلسات وورش عمل المؤتمر، بالشكل الذي يعكس قوة القطاع الخاص المحلي ودوره في المساهمة مع المصريين المقيمين بالخارج في خلق مناخ استثماري صناعي متوافق مع الاقتصاد الأخضر والمستدام، مؤكدا على التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة خلال فترة الإعداد والتنظيم للخروج بالمؤتمر بمظهر مشرف يرقي باسم مصر .