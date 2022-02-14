ورود وهدايا ودباديب.. شاهد أجواء الفلانتين المبهجة فى الإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر تصوير ماهر إسكندر

تحتفل محافظة الإسكندرية بعيد الحب بأجواء مختلفة يحمل العشاق بوكيهات الورد والهدايا بكافة أحجامها واشكالها على الكورنيش ونشر البهجة على الكورنيش .

كما قام الباعة بتزيين المحلات والشوارع لجذب الجمهور وشراء الهدايا الجديدة باختلاف اسعارها وأحجامها .

ويقول محمد إسماعيل، أحد الباعة، إن هناك استقرارا فى أسعار الهدايا الأكثر مبيعا مثل الدباديب يبدأ سعرها من 50 جنيه حتى 3000 آلاف جنيه الحجم الكبير، موضحا أن الإقبال على الأحجام المتوسطة التى يتراوح سعرها من 100 جنيه حتى 200 جنيه .

وأضاف أن هناك إقبالا على شراء الهدايا والصناديق المغلفة باللون الاحمر والورود المميزة وارتفع الإقبال عليها اليوم منذ الصباح الباكر .























































