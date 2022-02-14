اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ورود وهدايا ودباديب.. شاهد أجواء الفلانتين المبهجة فى الإسكندرية.. صور

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:03 م
ورود وهدايا ودباديب.. شاهد أجواء الفلانتين المبهجة فى الإسكندرية.. صور أجواء الفلانتين المبهجة فى الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر تصوير ماهر إسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل محافظة الإسكندرية بعيد الحب بأجواء مختلفة يحمل العشاق بوكيهات الورد والهدايا بكافة أحجامها واشكالها على الكورنيش ونشر البهجة على الكورنيش .

كما قام الباعة بتزيين المحلات والشوارع لجذب الجمهور وشراء الهدايا الجديدة باختلاف اسعارها وأحجامها .

ويقول محمد إسماعيل، أحد الباعة، إن هناك استقرارا فى أسعار الهدايا الأكثر مبيعا مثل الدباديب يبدأ سعرها من 50 جنيه حتى 3000 آلاف جنيه الحجم الكبير، موضحا أن الإقبال على الأحجام المتوسطة التى يتراوح سعرها من 100 جنيه حتى 200 جنيه .

وأضاف أن هناك إقبالا على شراء الهدايا والصناديق المغلفة باللون الاحمر والورود المميزة وارتفع الإقبال عليها اليوم منذ الصباح الباكر .

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.01-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.02-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.03-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.03-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.05-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.06-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.06-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.07-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.08-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.08-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.09-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.10-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.10-PM
 

 

WhatsApp-Image-2022-02-14-at-4.49.11-PM-(1)
 

 


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

هدايا الفلانتين

عيد الحب

عيد الحب 2022

Valentines day

valentine day

valentine

رسائل عيد الحب

اغاني عيد الحب

صور عيد الحب

هدايا عيد الحب

رسائل عيد الحب 2022

كلام عيد الحب 2022

رسائل عيد الحب للعشاق

كلمات عيد الحب 2022

رسالة عيد الحب

كلمات عيد الحب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة