هونج كونج تمدد تعليق الدراسة فى المدارس حتى 7 مارس المقبل

أ.ش.أ

ذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية، اليوم الإثنين، أن هونج كونج ستمدد تعليق الدراسة وجها لوجه لمدة أسبوعين حتى 7 مارس المقبل.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء في الوقت الذي يكافح فيه المركز المالي العالمي لاحتواء زيادة في إصابات فيروس كورونا.

وبحسب السلطات المحلية، فإن هونج كونج سجلت 2071 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا اليوم، وهو رقم قياسي جديد، وبلغ إجمالي إصابات هونج كونج حتى الآن 22 ألفا و980 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 219 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.