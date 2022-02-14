هل سنحتاج إلى الحصول على لقاح كورونا كل عام؟.. اعرف الإجابة

كتبت فاطمة خليل

أثبتت لقاحات كورونا فاعليتها ضد الأعراض الشديدة للفيروس التاجي وقللت خطر دخول المستشفيات والوفيات إلى حد كبير، لكنها قد لا تكون فعالة بنسبة 100٪، نظرًا لظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا.

وهذه المتغيرات ليست فقط قابلة للانتقال، ولكن لديها القدرة على الهروب من المناعة التي يسببها اللقاح، لذا قد نحتاج إلى جرعة أخرى لتكثيف الاستجابة المناعية للحماية من الإصابة بعد فترة محددة، ويتساءل البعض هل سنحتاج إلى لقاح كورونا بشكل سنوي مثل تطعيم الأنفلونزا.. نتعرف على الإجابة في السطور التالية.

قد تشكل المتغيرات الناشئة تحديًا للقاحات كورونا الحالية



مع المتغيرات الناشئة الجديدة تأتي تحديات جديدة بينما كان متغير دلتا واحدًا من أكثر الأنواع فتكًا من نوعه، حيث تسبب في أضرار جسيمة للرئتين، مما أدى إلى أعراض شديدة ومزعجة وفي أسوأ الحالات التي تودي بحياة العديد من الأشخاص، يقال إن أوميكرون ، وهو أكثر اعتدالًا نسبيًا، لكنه أكثر قدرة على الانتقال، مع امتلاك القدرة على التملص من المناعة الطبيعية والتي يسببها اللقاح هذا لأنه يحتوي على أكثر من 50 طفرة، مما يمنحه القدرة على الانتشار بشكل أسرع وتفادي الاستجابات المناعية.

ومع ذلك ، فإن التحدي الأكبر حاليًا هو فعالية اللقاح الحالي ضد طفرات الفيروس من المحتمل أن فعالية وفعالية اللقاح قد لا تكون كما كانت في السابق لا يعني معدل الفعالية المرتفع للقاح كورونا أنه سيكون له مستوى عالٍ من الفعالية في العالم الحقيقي وفي معظم الأحيان ، تختلف فعالية اللقاح بسبب المتغيرات التي تحدث في العالم الحقيقي.

علاوة على ذلك ، فإن سلالة الفيروس التاجي تتغير باستمرار وقد لا يكون اللقاح نفسه فعالًا على جميع المتغيرات لذلك، أوصى الخبراء إما بتحديث لقاحات كورونا الحالية أو تطوير لقاحات محددة في المستقبل.

الخبراء يقترحون "تعديل" اللقاحات



أثار ظهور متغير أوميكرون مخاوف حول العالم، ووجد الخبراء أن البديل يحتوي على العديد من الطفرات التي مكنته من الهروب من المناعة من العدوى الطبيعية واللقاحات.

في ضوء هذه النتائج، اقترح الأطباء والمهنيون الطبيون تحديث لقاحات كورونا المتاحة لتتناسب مع المتغيرات الجديدة.

في السابق ، قالت الهيئة الفنية لمنظمة الصحة العالمية إن لقاحات كورونا الحالية قد تحتاج إلى إعادة صياغة للتأكد من فعاليتها ضد أوميكرون والمتغيرات المستقبلية من الفيروس التاجي.

قد تحتاج تركيبة لقاحات كورونا الحالية إلى التحديث لضمان استمرار اللقاحات في توفير المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية من الحماية ضد العدوى والأمراض بواسطة المركبات العضوية المتطايرة، بما في ذلك أوميكرون والمتغيرات المستقبلية".

وأضافوا "لقاحات كورونا تحتاج إلى إثارة استجابات مناعية واسعة وقوية وطويلة الأمد من أجل تقليل الحاجة إلى جرعات معززة متتالية."

تعتقد الصحة العالمية أن الجرعات المنشطة المتكررة من تركيبة اللقاح الأصلية من غير المرجح أن تكون مناسبة أو مستدامة ".

ضعف المناعة من اللقاحات السابقة



سبب آخر يجعل لقاحات كورونا أمرًا معتادًا هو احتمال تضاؤل ​​المناعة.

بعد جرعتين من اللقاح الأوليين، قد تتضاءل الحماية التي توفرها اللقاحات بمرور الوقت نظرًا للارتفاع المفاجئ في عدد حالات كورونا وانتشار العدوى الخارقة ، أصبح الخبراء يعتقدون أن المناعة التي يسببها اللقاح تتضاءل بمرور الوقت.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية "تُظهر البيانات الناشئة باستمرار انخفاضًا في فعالية اللقاح ضد عدوى كورونا مع مرور الوقت منذ التطعيم، وانخفاض أكبر في كبار السن".

دور اللقاحات المعززة



تعد معززات لقاح كوورنا امتدادًا للقاحات، والتي تساعد على إعادة تعريض جهاز المناعة في الجسم لمستضد التحصين والذي ربما تضاءلت ذاكرته (بعد الجرعتين السابقتين) بمرور الوقت.

على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية ترى أن اللقاحات المعززة ليست استراتيجية لقاح مستدامة، فقد بدأت العديد من البلدان

في حين أن المناعة من لقاحات كورونا قد تتضاءل بمرور الوقت ، يعتقد الخبراء أننا قد نحتاج إلى تعزيز نظام المناعة لدينا بشكل متكرر، والذي يمكن أن يكون على فترات شهور أو حتى سنويًا ومع ذلك ، لا يوجد دليل قاطع يشير إلى نفس الشيء.

يتطلع العديد من عمالقة الأدوية إلى تطوير لقاحات خاصة بأوميكرون ، والتي ستستهدف على وجه التحديد المتغير المعني.

في الولايات المتحدة ، أعلنت كل من شركة فايزر وموديرنا عن بدء تجارب سريرية للقاحات خاصة بأوميكرون

ولكن في حين أن اللقاحات الخاصة بأوميكرون هي حاجة الساعة ، فقد ظهر العديد من العلماء والخبراء في المقدمة لتقديم فكرة مختلفة تمامًا ، مما يشير إلى ظهور عينات وسلالات جديدة من الفيروس مرارًا وتكرارًا وأنه من الصعب للغاية مواكبة ذلك بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق اللقاح فعليًا، ربما يكون معدل الإصابة قد تلاشى أو يمكن ظهور نوع جديد.