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هل تستحق المرأة معاش زوجها إذا تزوجته بعد سن الـ60؟.. نقلا عن "برلمانى"

الإثنين، 14 فبراير 2022 10:42 ص
هل تستحق المرأة معاش زوجها إذا تزوجته بعد سن الـ60؟.. نقلا عن "برلمانى" موقع برلمانى
كتب ـ علاء رضوان

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برلماني

"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنون: "هل تستحق المرأة معاش زوجها إذا تزوجته بعد سن الـ 60؟"، استعرض خلاله تلك الإشكالية من خلال منع قانون التأمين الاجتماعي ذلك الأمر ثم إجازته في القانون الجديد في محاولة لإنصاف المرأة، ورأى المحكمة الدستورية العليا في الأزمة. 
 
وإليكم نص التقرير كاملا:  
 
 
موقع برلمانى
موقع برلمانى

 

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