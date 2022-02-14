هل تستحق المرأة معاش زوجها إذا تزوجته بعد سن الـ60؟.. نقلا عن "برلمانى"

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برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنون: "هل تستحق المرأة معاش زوجها إذا تزوجته بعد سن الـ 60؟"، استعرض خلاله تلك الإشكالية من خلال منع قانون التأمين الاجتماعي ذلك الأمر ثم إجازته في القانون الجديد في محاولة لإنصاف المرأة، ورأى المحكمة الدستورية العليا في الأزمة.
وإليكم نص التقرير كاملا:
هل تستحق المرأة معاش زوجها إذا تزوجته بعد سن الـ60؟.. قانون "79" يشترط تحرير عقد الزواج قبل بلوغه 60 عاما.. والقانون الجديد ينصف الزوجة
موقع برلمانى
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