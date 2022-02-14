اليوم السابع
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هدايا الفلانتين بكفر الشيخ دباديب وورود وساعات.. تعرف على الأسعار.. لايف

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:44 م
هدايا الفلانتين بكفر الشيخ دباديب وورود وساعات.. تعرف على الأسعار.. لايف هدايا الفلانتين بكفر الشيخ دباديب وورود وساعات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، تنوع الهدايا التي يقدمها المحبون في عيد الحب «الفلانتين» والذي يعبر فيه المواطنون عن سعادتهم مع زوجاتهم، وأسرهم، وأقاربهم، واحبتهم، ويطغى على طابعها الورود مع مختلف أشكالها الجميلة، إضافة إلى تعدد الهدايا حسب من تهدي لهم الهدايا.

قال أحمد زكي، بائع ورد، بمحافظة كفر الشيخ، تتعدد الهدايا في عيد الحب ومنهم من يطلب منه لف فسيخ ومنهم من يطلب لف أكلات متعددة يحبها من تُهدى له الهدية، ومنهم من يهدي ساعة أو ذهب أو فضه، ومنهم من يقدم وردة أو ورود، والاسعار لا تتعدى 30 جنيه، وهناك مكتبات تبيع دباديب يبدأ من من سعر 30 جنيها ويوجد بأحجام أكبر بسعر 120 جنيها إلى 250 جنيها دبدوب ارتفاعه 70سم.

وأضاف هناك من يشترى مصاحف وساعات والبرفيوم، وبلورة التي تضيء، والاهتمام أكبر بلف الهدايا فى بوكس أو فى كيس شيك مزين بعروسة صغيرة ونقوش عليها، من صحيات لف الهدايا، فهناك من المحبين يفضل تقديم  الدباديب الحمراء، والساعات والمصحف المزخرف والبلورات و الزهيريات.
هدابا عيد الحب بكفر الشيخ
هدابا عيد الحب بكفر الشيخ


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