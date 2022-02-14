نيوزيلندا تدخل مرحلة جديدة بعد ارتفاع إصابات "أوميكرون" بشكل غير مسبوق

كتبت رباب فتحى

حذرت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا من أن البلاد تدخل مرحلة جديدة من استجابتها للوباء بعد أن ارتفعت الإصابات بشكل غير مسبوق، وفقا لصحيفة "الإندنبدنت" البريطانية.

وقالت جاسيندا أرديرن يوم الاثنين "إننا نبدأ للمرة الأولى منذ بداية تفشى المرض فى فترة يرى فيها النيوزيلنديون المزيد من حالات كورونا فى المجتمع. إنها فترة اضطراب، وأنا أعلم، أنها فترة مخاطرة ولن تكون مثل أى شيء شهدناه حتى الآن".

وكانت أرديرن تتحدث إلى المراسلين بعد أن قدم مراسل سياسى اختبارًا إيجابيًا سريعًا قبل لحظات من المؤتمر الصحفي. وساعدت المقاعد الفارغة أمامها - وقرار المضى قدمًا فى المؤتمر بغض النظر - فى توضيح العصر الجديد لنيوزيلندا، حيث تتوقع الحكومة أن يصل متغير أوميكرون إلى كل جزء من البلاد.

وسجلت نيوزيلندا ارتفاعات قياسية شبه يومية فى أعداد الحالات، وأعلن يوم الاثنين، المسئولون 981 حالة فى المجتمع، ارتفاعًا من أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق عند 810 يوم الأحد و454 فى اليوم السابق. تعنى الإضافات الأخيرة أن هناك 4960 حالة نشطة مسجلة عبر أوتياروا - لكن الخبراء يقولون أن الرقم الحقيقى من المحتمل أن يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرًا للتأخر فى نتائج الاختبار، ولا يُنصح باختبار إلا لمن لديهم أعراض أو كانوا على اتصال مباشر بـ حالة.

وأعلنت رئيسة الوزراء يوم الإثنين أن الدولة ستدخل "المرحلة الثانية" من الاستجابة لأوميكرون حيث سيتم تقليل أوقات العزلة المنزلية، وستعتمد أكثر على تتبع المخالطين من خلال التطبيقات والاستبيانات عبر الإنترنت، بدلًا من تتبع كل حالة من قبل مسئولو الصحة. واعتبرت الصحيفة أن هذا يعد اعترافا بأن تعقب المخالطين العملى قد وصل بالفعل إلى طاقته - فى حين أن البلاد لديها ما يقرب من 5000 حالة نشطة من الأسابيع الثلاثة الماضية، فقد أدرجت الحكومة علنًا 135 موقعًا فقط موضع اهتمام. يتبع إعلان يوم الاثنين اللوائح التى صدرت الأسبوع الماضى والتى ستعفى العمال الرئيسيين من العزل إذا تعرضوا للخطر، طالما أنهم أرجعوا الاختبارات السلبية.