نقل المصابين بمستشفى عزل كورونا بسوهاج لـ"الهلال" بعد احتراق محطة المحولات

سوهاج محمود مقبول

بدأت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج الآن فى إخلاء المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين يتم علاجهم داخل مستشفى الصدر بجزيرة شندويل، التى تم تخصيصها للعلاج، حيث يتم نقل المرضى إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحى وذلك عقب احتراق محطة كهرباء شندويل بالكامل فجر اليوم وتوقفها تماما عن العمل، وعلى إثر ذلك تم تشغيل المولد الموجود بالمستشفى والذى توقف عن العمل أيضا قبل قليل.

كانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اتخذت قرارا قبل قليل تضمن نقل جميع المرضى من مصابى فيروس كورونا المحجوزين داخل مستشفى الصدر المخصصة لعلاجهم سواء المصابين المحجوزين بالعناية المركزة أو المصابين المحجوزين بغرف العزل.

تم الدفع بسيارات الإسعاف والتى تولت مهمة نقل المصابين إلى مستشفى الهلال للتأمين الصحى وسط إجراءات احترازية مشددة بين الأطقم الطبيبة وبين المرضى لضمان عدم انتقال الإصابة إلى المحيطين والمشاركين فى عملية النقل للمصابين.

يذكر أن "اليوم السابع" قدم بثا حى ومباشر من داخل محطة محولات كهرباء تحت الإنشاء بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج حيث جاء البث بعنوان "حريق يلتهم محطة محولات جزيرة شندويل المؤقتة فى سوهاج وانقطاع الكهرباء عن 7 قرى.. بث مباشر".

حيث شهد مركز جزيرة شندويل شمالى محافظة سوهاج فجر اليوم انفجار محطة محولات الكهرباء عقب نشوب حريق هائل بها دون حدوث خسائر بالأروح وانحصرت التلفيات فى احتراق المحطة بالكامل وفى مقدمتها لوحة الحكم الرئيسية ولوحات التوزيع والمحولات الرئيسية بالمحطة الامر الذى نتج عنه إنقطاع الكهرباء عن دائرة مركز جزيرة شندويل بالكامل بالإضافة إلى بعض المجالس القروية التى يتم تغذيتها من المحطة.