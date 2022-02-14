اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 05:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى وفاة شريف عمر: رحيل أستاذ الأجيال فى جراحة الأورام

الإثنين، 14 فبراير 2022 04:57 م
نقابة الأطباء تنعى وفاة شريف عمر: رحيل أستاذ الأجيال فى جراحة الأورام الدكتور شريف عمر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت النقابة العامة للأطباء، إن الأسرة الطبية فقدت فى مصر أحد روادها الكبار وأستاذ الأجيال وجراح الأورام الشهير الدكتور شريف عمر الجراح والإنسان صاحب الرؤية الثاقبة، حيث شغل الدكتور شريف عمر الكثير من المناصب الجامعية والبرلمانية والعلمية والعالمية منذ أن تخرج من كلية طب قصر العينى عام 1963.

 

كان عميدا لمعهد الأورام القومى ورئيس لجنة الصحة وعضو مجلس الشعب عن دائرة فاقوس والتى أنشأ بها أول مركز أورام متكامل بالجهود الذاتية فى مطلع التسعينات (الذى قدم الخدمات الطبية المجانية لأبناء بلده والمحافظات المجاورة لعشرات الألاف من مرضى الاورام والالتهاب الكبدي) كما كان رئيس لجنة الترقيات للجان الأورام ورئيس لجنة القطاع الطبى وحصل على وسام فارس من الحكومة الفرنسية وكان له اهتمام خاص بأورام الثدى فكان جراح مصر الأشهر فى أورام الثدي وأصدر كتابه الشهير عن سرطان الثدى بالاشتراك مع معهد جوستاف روسى الفرنسى وأصدر منه عدة إصدارات وتم توزيع آلاف النسخ منه بالمجان على أطباء الأورام والجراحة بمصر والبلاد العربية.

 

كما شارك فى تأسيس القسم المصرى لكلية الجراحين الأمريكية، وساهم فى إنشاء جمعية السرطان المصرية وكان أول سكرتير لها كما ساهم فى إنشاء رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان. 

 

وأرسلت نقابة الأطباء خالص التعازى لقرينته والدكتور عمر شريف عمر (الابن) والدكتورة دينا ولأسرته وعائلته ولأبناء بلده ومحافظته نعزى أنفسنا فى المصاب الجلل، داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه الفردوس الأعلى جزاء ما قدم للمرضى وللطب ولمصر وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 


الدكتور شريف عمر

نقابة الاطباء

جراحة الاورام

الجراح شريف عمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء: لجنة مصر العطاء تبرعت بواقيات كورونا بمليون و124 ألف جنيه

السبت، 12 فبراير 2022 09:35 ص

نقابة الأطباء تبحث مع الضرائب بروتوكولا لوضع آليات لتصالح العيادات فى المحافظات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:57 م

نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما إثر الإصابة بكورونا.. وتسجل 667 شهيدا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:01 م

عضو بنقابة الأطباء: قيمة النوبتجية لمدة 12 ساعة للطبيب الشاب 45 جنيها

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:43 ص

نقابة الأطباء: صرف مليون و462 ألف جنيه لدعم الأعضاء وأسرهم خلال يناير 2022

الإثنين، 31 يناير 2022 02:44 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة