ممثلو أهم وسائل الإعلام من البوسنة والهرسك يزور المقصد السياحي المصري.. صور

كتب محمد أسعد

في إطار الخطة الترويجية لوزارة السياحة والآثار ، لاستضافة عدد من ممثلي أهم وسائل الإعلام والصحف بالأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة إلى مصر، والمؤثرين والبلوجرز والمدونين ممن يتمتعون بنسب متابعة عالية، لنقل مشاهدتهم عن مصر لمتابعيهم، بهدف الترويج للمقصد السياحي المصري، تستضيف الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجا سياحيا لمدة أسبوع، لوفد من ممثلي أهم وسائل الإعلام والمؤثرين في البوسنة والهرسك.

وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم اختيار هذا التوقيت تحديدا حتى يتسنى للوفد نقل تجربته بالمقصد السياحي المصري والتعرف علي منتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة قبل بدء الموسم الصيفي والذي يعد ذروة الحركة السياحية الوافدة من دولة البوسنة والهرسك.

وأضاف ماجد أبو سديرة أنه من المقرر أن يستمر البرنامج السياحي لهذا الوفد لمدة أسبوع يقوم خلاله بزيارة مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى جانب عمل رحلة لمدة يوم واحد إلى مدينة الأقصر.

وأشار أنه خلال اليوم الأول من البرنامج، قام الوفد بزيارة أحد المراكز السياحية في مدينة الغردقة قام خلالها بجولة فى عدد من الفنادق وجولة بالمركب في البحيرات الصناعية وزيارة إلى ملعب الجولف، واختتم اليوم بعمل رحلة سفاري، ومن المقرر أن يقوم الوفد برحلة بحرية على أحد اليخوت يعقبها جولة حرة في منطقة الميناء ومنطقة الممشى السياحي في الغردقة.