ملتقى العشاق.. قصة كوبرى ستانلى أشهر المعالم السياحية بالإسكندرية.. لايف

الإسكندرية جاكلين منير - تصوير ماهر اسكندر

قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو لايف حول كوبرى ستانلى أحد المعالم السياحية بالإسكندرية، حيث يعد كوبرى "ستانلى" من أشهر المعالم السياحية بالإسكندرية، والذى يحرص الزائرون والوافدون لزيارته والتقاط الصور التذكارية، كما اكتسب الكوبرى شهرة واسعة، بسبب ارتباطه ببعض المناسبات المفرح منها والحزين.

ويشهد الكوبرى تجمعات فى أعياد الحب لإلقاء الورود الحمراء من الشباب فى مياه البحر من أعلاه احتفالا بتلك المناسبة، فى حين شهد أيضا أحداث حزينة فى القاء الورود من فوقه و البالونات الملونة .

وقد تم بناء الكوبرى لتحسين سيولة المرور على كورنيش الإسكندرية فى منطقة ستانلى بحى شرق الإسكندرية، وهو من تنفيذ شركة المقاولون العرب ويتميز بجمال التصميم حيث يشبه تصاميم القصور الملكية فى هيئته، بالإضافة إلى الاضاءة الساحرة ليلا والتى جعلت من المنطقة منطقة سياحية بالدرجة الاولى.

يعتبر كوبرى ستانلى من أهم إنجازات المحافظ عبدالسلام المحجوب، حيث إنه وسع كورنيش الإسكندرية وكان هذا الجسر أحد أهم التوسعات لهذا الكورنيش وقد تم افتتاحه فى 2 سبتمبر 2001.







































































































































