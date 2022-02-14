اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ملتقى العشاق.. قصة كوبرى ستانلى أشهر المعالم السياحية بالإسكندرية.. لايف

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:48 م
ملتقى العشاق.. قصة كوبرى ستانلى أشهر المعالم السياحية بالإسكندرية.. لايف كوبرى ستانلى أشهر المعالم السياحية بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير - تصوير ماهر اسكندر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو لايف حول كوبرى ستانلى أحد المعالم السياحية بالإسكندرية، حيث يعد كوبرى "ستانلى" من أشهر المعالم السياحية بالإسكندرية، والذى يحرص الزائرون والوافدون لزيارته والتقاط الصور التذكارية، كما اكتسب الكوبرى شهرة واسعة، بسبب ارتباطه ببعض المناسبات المفرح منها والحزين.

ويشهد الكوبرى تجمعات فى أعياد الحب لإلقاء الورود الحمراء من الشباب فى مياه البحر من أعلاه احتفالا بتلك المناسبة، فى حين شهد أيضا أحداث حزينة فى القاء الورود من فوقه و البالونات الملونة .

وقد تم بناء الكوبرى لتحسين سيولة المرور على كورنيش الإسكندرية فى منطقة ستانلى بحى شرق الإسكندرية، وهو من تنفيذ شركة المقاولون العرب ويتميز بجمال التصميم حيث يشبه تصاميم القصور الملكية فى هيئته، بالإضافة إلى الاضاءة الساحرة ليلا والتى جعلت من المنطقة منطقة سياحية بالدرجة الاولى.

يعتبر كوبرى ستانلى من أهم إنجازات المحافظ عبدالسلام المحجوب، حيث إنه وسع كورنيش الإسكندرية وكان هذا الجسر أحد أهم التوسعات لهذا الكورنيش وقد تم افتتاحه فى 2 سبتمبر 2001.

 

كوبرى ستانلى (1)
 

 

كوبرى ستانلى (2)
 

 

كوبرى ستانلى (3)
 

 

كوبرى ستانلى (4)
 

 

كوبرى ستانلى (5)
 

 

كوبرى ستانلى (6)
 

 

كوبرى ستانلى (7)
 

 

كوبرى ستانلى (8)
 

 

كوبرى ستانلى (9)
 

 

كوبرى ستانلى (10)
 

 

كوبرى ستانلى (11)
 

 

كوبرى ستانلى (12)
 

 

كوبرى ستانلى (13)
 

 

كوبرى ستانلى (14)
 

 

كوبرى ستانلى (15)
 

 

كوبرى ستانلى (16)
 

 

كوبرى ستانلى (17)
 

 

كوبرى ستانلى (18)
 

 

كوبرى ستانلى (19)
 

 

كوبرى ستانلى (20)
 

 

كوبرى ستانلى (21)
 

 

كوبرى ستانلى (22)
 

 

كوبرى ستانلى (23)
 

 

كوبرى ستانلى (24)
 

 

كوبرى ستانلى (25)
 

 

كوبرى ستانلى (26)
 
كوبرى ستانلى (28)
 

 

كوبرى ستانلى (29)
 

 

كوبرى ستانلى (30)
 

 

كوبرى ستانلى (31)
 

 

كوبرى ستانلى (32)
 

 

كوبرى ستانلى (33)
 

 

كوبرى ستانلى (34)
 

 

كوبرى ستانلى (35)
 

 


الاسكندرية

كوبرى ستانلى

معالم الاسكندرية السياحية

ستانلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة