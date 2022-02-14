مكالمة تهديد تمنع "الأفوكادو المكسيكية" من دخول أمريكا.. "CNN" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أوقفت الولايات المتحدة واردات "الافوكادو" من ولاية ميتشواكان غربي المكسيك بعد أن تلقي أحد المسئولين الأمريكيين تهديدات، وفقا لبيان أصدرته وزارة الزراعة المكسيكية.

وفقًا للبيان، قررت دائرة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA-APHIS)، وقف أنشطة تفتيش الأفوكادو في ميتشواكان حتى إشعار آخر بعد أن كان أحد مسؤوليها، الذي كان يجري أعمال التفتيش في أوروابان، ميتشواكان، تلقى مكالمة تهديد على هاتفه الرسمي.

وبحسب شبكة سي ان ان، ميتشواكان هي الولاية الوحيدة في المكسيك المرخص لها بتصدير الأفوكادو إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الوكالة أن تحقيقًا جاريًا حاليًا لتقييم التهديد وتحديد التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية لجميع موظفيها العاملين في ميتشواكان.

تم عقد اجتماع بين موظفي هيئة الصحة وممثلي رابطة منتجي ومغذي الأفوكادو في المكسيك (APEAM) مع الشرطة المحلية لمعالجة هذه القضية.

قالت الرابطة في بيان لوسائل الإعلام إن الصناعة وأكثر من 300 ألف وظيفة تعتمد عليها"، وذكرت الوزارة أنه وفقًا للبروتوكولات ، يقوم موظفون من وكالة الصحة الأمريكية بفحص الأفوكادو التي سيتم شحنها ، وبمجرد الموافقة عليها ، يتم نقل الأفوكادو إلى عملية التغليف.

أوضح مارك كامبل ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ProduceIQ ، وهي سوق رقمية لمشتري المنتجات والمزارعين ، أن اضطرابات سلسلة التوريد ، حتى ولو كانت صغيرة ، يمكن أن تؤثر على الأسعار. وأوضح أن الأفوكادو الذي وصل بالفعل إلى الولايات المتحدة من المكسيك أصبحت أكثر قيمة الآن بسبب عدم اليقين بشأن العرض في المستقبل. ومن المرجح أن تنتقل أسعار الجملة المرتفعة إلى المستهلكين.

وقالت وزارة الزراعة إن منتجي الأفوكادو في ميتشواكان قاموا في الأسابيع الستة الماضية بتصدير أكثر من 135 ألف طن من الأفوكادو إلى الولايات المتحدة.