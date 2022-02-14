مقتل شخص وإصابة نحو 40 آخرين فى تصادم قطارين بميونخ الألمانية

أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقى مصرعه وأصيب حوالى 40 أخرين فى حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.
وذكرت الشرطة فى بيان لها، أن "الحادث وقع فى الجزء الجنوبى من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "أعداد الضحايا فى ارتفاع".
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أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقى مصرعه وأصيب حوالى 40 أخرين فى حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.
وذكرت الشرطة فى بيان لها، أن "الحادث وقع فى الجزء الجنوبى من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "أعداد الضحايا فى ارتفاع".
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