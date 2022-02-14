اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 09:04 م
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مقتل شخص وإصابة نحو 40 آخرين فى تصادم قطارين بميونخ الألمانية

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:07 م
مقتل شخص وإصابة نحو 40 آخرين فى تصادم قطارين بميونخ الألمانية تصادم قطارين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقى مصرعه وأصيب حوالى 40 أخرين فى حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.

 

وذكرت الشرطة فى بيان لها، أن "الحادث وقع فى الجزء الجنوبى من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "أعداد الضحايا فى ارتفاع".

 


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