مفوض الأمن الإفريقى يلتقى مسئولة الأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

كتبت ــ هند المغربى

أجرى مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوي بانكول، لقاء مع وكيلة الأمم المتحدة للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونجوي.

وأوضح مفوض الأمن الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة "تويتر" أن اللقاء مع المسئولة الأممية، تناول تعزيز العلاقات المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، والتطورات الأخيرة في القارة وسبل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.

وأجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي ، في وقت سابق مشاورات ثنائية مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي السفير فريدريك كلافير.

وكتب مفوض الأمن الإفريقي السفير بانكول - عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر" - "بحثت مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي التطورات في المنطقة وأهمية إتباع نهج منسق لمواجهة التحديات القائمة".