مفوضة بالاتحاد الإفريقي: مبادرة حياة كريمة نقلة نوعية للاهتمام بالريف فى القارة

استعرضت الدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقى بعض الأرقام حول الطاقة داخل القارة الإفريقية، متابعة: "600 مليون أفريقى وأفريقية يفتقدون للكهرباء.. 900 مليون أفريقى وافريقية يعتمدون على الفحم والحطب فى الطهي.. 400 ألف معظمهم من النساء الإفريقيات يمتن بشكل كبير".

وأضافت خلال كلمتها خلال كلمتها فى افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول: "هذه أرقام مخيفة.. أين الضمير الإنسانى فى قارة فيها كل الموارد؟.. حتى الطاقة سواء المحروقات أو الطاقة المتجددة.. 17 دولة تنتج الغاز الطبيعى، 70% من البترول الافريقى يتم تصديره.. ولا يتم الاستفادة به.. 45% من الغاز الطبيعى يتم تصديره.

وتابعت الدكتورة أمانى أبو زيد: "علينا الإشادة بمشروع "حياة كريمة".. خاصة أن الأولوية للغاز الطبيعى خلال تنفيذ المشروعات فى الريف.. وعلينا الحديث عن مشروع بنبان.. والريف فى القارة الافريقية يحتاج إلى أولويات "المياه والطاقة والربط الرقمى".. ومشروع حياة كريمة يوفر هذه الأولويات.. ونقلة نوعية للاهتمام بالريف فى القارة".