مسابقة حفظ القرآن الكريم وندوات للشباب عن السيرة النبوية العطرة بكفر الشيخ.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ندوة عن السيرة النبوية العطرة، للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإرساء مفاهيم تقبل الاختلاف، كما نظمت المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم للطلائع، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، و بتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، و ايمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج، و إشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و لبنى أبو القاسم مدير ادارة الطلائع بالمديرية، تنفيذ فريق عمل الإدارة.
وأسفرت المسابقة الدينية عن فوز كل من عبد الرحمن العنتبلى، عضو مركز شباب سنهور المدينة، وعمار سعد هلال، عضو مركز شباب دقلت، فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا ، وفى مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم فاز كل من أحمد محمد الجوهري، عضو مركز شباب الساحل القبلى، ويوسف السيد الميرى عضو مركز شباب قلين.
كما نظم مركزا شباب شنو بكفر الشيخ و شباس عمير بدسوق ندوات توعية بمراكز الشباب تحت عنوان تأهيل المقبلين على الزواج ، وفق بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة ، ووضع حلول للكثير من المشكلات التي قد تؤرق الأسرة.
أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز الشباب منارة تثقيفية توعوية للمجتمع بكل فئاته، مثمناً بروتوكول التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والشباب والرياضة لتناوله أهم القضايا التي تواجه المقبلين على الزواج.
الحضور من السيدات
جانب من الندوات بمراكز الشباب
مسابقات في حفظ القرآن الكريم
ندوات للمقبلين عن الزواج
ندوات ومسابقات بمراكز الشباب
ندوات بمراكز الشباب توعوية للمقبلين للزواج
ندوات ومسابقات بشباب كفر الشيخ
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