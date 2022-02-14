مسابقة حفظ القرآن الكريم وندوات للشباب عن السيرة النبوية العطرة بكفر الشيخ.. صور

وأسفرت المسابقة الدينية عن فوز كل من عبد الرحمن العنتبلى، عضو مركز شباب سنهور المدينة، وعمار سعد هلال، عضو مركز شباب دقلت، فى مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا ، وفى مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم فاز كل من أحمد محمد الجوهري، عضو مركز شباب الساحل القبلى، ويوسف السيد الميرى عضو مركز شباب قلين.

كما نظم مركزا شباب شنو بكفر الشيخ و شباس عمير بدسوق ندوات توعية بمراكز الشباب تحت عنوان تأهيل المقبلين على الزواج ، وفق بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة ‏الشباب والرياضة ، ووضع حلول للكثير من ‏المشكلات التي قد تؤرق الأسرة.