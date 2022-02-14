مسئول أممي ينشر صورا لـ"محمية نبق".. ويؤكد: مصر واجهة مذهلة للسياحة البيئية

كتبت : هند المغربي

نشر أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مجموعة من الصور خلال زيارته لمحمية نبق في مصر، مؤكدا أن مصر واجهة مذهلة للسياحة البيئية، لافتا إلى أنه قام بزيارة بالقرب من البحر الأحمر مع الشعاب المرجانية المذهلة والحياة البحرية التي تتعايش مع الصحاري.

وأعلن المسؤول الأممي عن دعمه للسياحة البيئية في مصر، وتعزيز الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

محمية نبق هي محمية طبيعية على خليج العقبة في المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوي في جنوب سيناء. وتبعد المحمية 35 كيلو متراً شمال شرم الشيخ يتم استخدام المحمية كشواطى للسياح لممارسة رياضة السباحة.