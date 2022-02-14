اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 03:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مسئول أممي ينشر صورا لـ"محمية نبق".. ويؤكد: مصر واجهة مذهلة للسياحة البيئية

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:01 م
مسئول أممي ينشر صورا لـ"محمية نبق".. ويؤكد: مصر واجهة مذهلة للسياحة البيئية محمية نبق
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مجموعة من الصور خلال زيارته لمحمية نبق في مصر، مؤكدا أن مصر واجهة مذهلة للسياحة البيئية، لافتا إلى أنه قام بزيارة بالقرب من البحر الأحمر مع الشعاب المرجانية المذهلة والحياة البحرية التي تتعايش مع الصحاري.

1

وأعلن المسؤول الأممي عن دعمه للسياحة البيئية في مصر، وتعزيز الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي.

2

محمية نبق هي محمية طبيعية على خليج العقبة في المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوي في جنوب سيناء. وتبعد المحمية 35 كيلو متراً شمال شرم الشيخ يتم استخدام المحمية كشواطى للسياح لممارسة رياضة السباحة.

 

3

الأمم المتحدة

محمية نبق

جنوب سيناء

خليج العقبه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة