مدارس الغربية تستعد للعودة للدراسة واجتماعات مكثفة مع مديرى المدارس

الغربية مصطفى عادل

استعدت مديرية التعليم بالغربية لاستقبال الفصل للدراسة الثاني والذي سينطلق السبت المقبل 20 فبراير، وذلك من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع مديرى المدارس للتأكد من مدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعقدت إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة الدكتورة ولاء صلاح الدين، اجتماعا تحت إشراف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمناقشة مشاكل المدارس الرسمية وإيجاد الحلول لجميع والصعوبات التى تواجههم بالعمل قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وناقش الاجتماع جميع جوانب العملية التعليمية بالمدارس والصعوبات والمعوقات التى تواجه مديرى المدارس سواء كانت فنية أو مالية أو إدارية للعمل على ايجاد الحلول الجذرية السريعة والتى من شأنها ضبط العمل بالمنظومة التعليمية, بحضور محمد الجمل نائب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وأمانى الرشيدى عضو فنى إدارة المدارس الرسمية للغات وعدد من قيادات إدارة كفر الزيات التعليمية.

وأكدت الدكتورة ولاء صلاح الدين على الدور الحيوى والفعال لمدير المدرسة داخل المنظومة التعليمية لتحقيق الأهداف المنشودة، موجهة بضرورة مواصلة الأداء الجيد وبذل الجهد، والتفانى والإخلاص في العمل والتحلى بالمسئولية في المرحلة المقبلة، لبدء فصل دراسى ثانى متميز وتحقيق عملية تعليمية منتظمة يسودها الانضباط والالتزام وتقديم خدمة تربوية تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب.

وأكدت أن المدرسة ليست فقط مكان لتلقي العلم بل أيضاً مكان للتربية وغرس القيم والأخلاق السامية والنبيلة في نفوس الطلاب حاضر مصر ومستقبلها، والأمانة التى يضعها أولياء الأمور بين أيدينا، مشيرة إلى أهميه نشر هذه القيم الإيجابية في مدارسنا عن طريق أنشطة مختلفة، ليكون لدينا طلاب قادرين على نشر هذه القيم بين أفراد المجتمع، طلاب قادرين على تغيير سلوكهم والمساهمة فى تغيير السلوكيات السلبية فى مجتمعاتهم.