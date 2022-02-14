محافظ كفر الشيخ: رفع قدرات محولات الكهرباء لاستيعاب الأحمال بـ1,7 مليون جنيه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تواصل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة، لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسهم في تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون جنيه و 718 ألف جنيه.



يأتي ذلك برعاية محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوجيهات المهندسة غادةأبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، وإشراف محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.



وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء بكفرالشيخ، أن الشركة تسعى جاهدة إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها، فتم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، التى شملت إحلال وتجديد بقرى شرق كفرالشيخ وتضمنت ” تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل٤ محولات بصرف محول ب٨٠٠ك.ف.أ و كشكين ليستفيد منها قرى منشأة الصفا بتكلفة 268 ألف جنيه، وشملت اعمال تطوير رفع قدرات المحولات تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال ل11 محول، بصرف محولين 800 ك.ف.أ+2كشك، ليستفيد منها قرى الحمراوى ومسير بتكلفة 600 ألف جنيه.



واضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، هناك إهتمام كبير يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق وتضمنت ” تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال 8 محولات بصرف 3 محولات 300 ك.ف.أ +500كشك بقرى شمال دسوق، ليستفيد منها قرى الكوم الكبير وتوابعها والجمايلة وتوابعها بتكلفة 550 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال 4 محولات بصرف محول 300ك.ف.أ و كشكين ليستفيد منها قرى ام سن والقرى المجاورة بتكلفة 300 ألف جنيه.