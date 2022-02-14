محافظ كفر الشيخ: تركيب 926 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية، للعديد من المؤسسات والجمعيات وأهالي كفر الشيخ، لتقديم الخدمات المتعددة لأهالي القرى الأشد فقراً والنائية، ومنها تركيب 926 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مشروعات جمعية الأورمان بكفرالشيخ بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم الوثيق بين محافظة كفر الشيخ والمؤسسات المتعددة، وانطلاقا من الحرص والاهتمام النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن الهدف من تركيب وصلات المياه توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة فى مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الأسر المستفيدة التى تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادى والاقتصادى والمعيشى للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.