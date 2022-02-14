محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع صرف صحى الإسكان القومى "شطا 1 و 2"

دمياط - معتز الشربينى

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها صباح اليوم، بزيارة منطقة شطا، تابعت خلالها الأعمال الجارية بخط الطرد المار بالمنطقة والذى يربط محطتى طرد شطا 1 و2 وصولا إلى محطة معالجة صرف صحي وصناعى شطا، حيث استمعت إلى شرح تفصيلى من رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول النسب التنفيذية للخط الذى يتضمن مواسير GRP قطر 300 كم بطول 1.5 كم وشبكة الانحدار وذلك لمواسير فخار بطول 1.7 كم اقطار مختلفة.

ووجهت "المحافظ" بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد وتسوية الجزء الذى تم الانتهاء منه بالتوازي مع عملية التنفيذ نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى والذى يُعد مدخل رئيسى للمحافظة.

وفى سياق متصل، تفقدت "المحافظ" مشروع محطة معالجة صرف صحي وصناعى شطا بطاقة استيعابية 25 الف م3/ يوم، لخدمة 15000 نسمة بمناطق "الإسكان الاجتماعى ومنطقة شطا ومدينة دمياط للأثاث وبعض قرى مركز دمياط، حيث اطلعت على الموقف التنفيذى ومكونات المشروع و أيضاً الجدول الزمنى لدخول المحطة الخدمة والتى تُعد أضخم مشروع بهذا القطاع بالمحافظة..

وعلى جانب آخر، قامت" الدكتورة منال عوض "بزيارة محطة رفع شطا (2 )لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع الذى يخدم 15000 نسمة بالمنطقة، ويضم محطة رفع تتكون من بيارة وعنبر تشغيل ومخزن ومظلة مولد وغرفة أمن وأيضاً قواعد محولات إلى جانب خط طرد وشبكة إنحدار، كما بلغت النسب التنفيذية للأعمال المدنية بالمحطة 100٪ و الكهروميكانيكية 98٪.

وتفقدت "محافظ دمياط" أيضاً محطة رفع شطا1 ، حيث تابعت الموقف التنفيذى للأعمال المدنية و الميكانيكية بها، واطلعت على ما يتضمنه المشروع الذى يخدم 30000 نسمة.