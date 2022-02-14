محافظ بورسعيد يلتقى لجنة إدارة النادى المصرى ويشيد بأداء لاعبى الكونفدرالية

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باللجنة السباعية المعينة لإدارة النادى المصرى برئاسة المهندس سمير حلبية، بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للأنشطة الرياضية للنادى المصري.

وأشاد محافظ بورسعيد بالأداء المميز والروح الرياضية لفريق النادى المصرى، خلال مبارياته فى كأس الكونفدرالية، ولدينا ثقة فى إنجاز مزيد من النجاحات، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للنادى المصرى لتحقيق أفضل النتائج التى تسعد الجمهور البورسعيدى، وتابع المحافظ مستجدات عمل اللجنة فى مختلف الملفات.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر للجنة السباعية لإدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية، مؤكدًا على أن الجميع يعمل بإخلاص من أجل النادى ومستقبله.