محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 95,97%

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نتيجة الامتحانات، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسى الأول بمحافظة الوادى الجديد 95,97%.

وقدم المحافظ خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداََ حصول 16 طالباََ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100٪.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 4576 طالباََ، حضر منهم 4561 وتغيب 15 طالباََ على مستوى المحافظة.