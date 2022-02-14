اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 95,97%

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:29 م
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 95,97% محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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اعتمد اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد نتيجة الامتحانات، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسى الأول بمحافظة  الوادى الجديد 95,97%. 
 
وقدم المحافظ  خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياََ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداََ حصول 16 طالباََ على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100٪. 
 
وأكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 4576 طالباََ، حضر منهم 4561 وتغيب 15 طالباََ على مستوى المحافظة.
 

 


نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الوادي الجديد

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الوادي الجديد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد

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