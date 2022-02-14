محافظ الغربية يتفقد نادى الشركة المالية بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الشركة المالية بكفر الزيات، حيث كان في استقباله المهندس عبد العظيم العباسي رئيس مجلس الإدارة ورؤساء مجلس إدارة شركات "المبيدات، الإسكندرية للزيوت والصابون والملح والصودا" وخلال الزيارة عقد اجتماع مع رؤساء الشركات حيث استمع إلى عدد من المطالب الخاصة بالشركة والمدينة.

وأكد محافظ الغربية خلال اجتماعه برؤساء الشركات أنه سيتم رصف شارع الكورنيش بأكمله شارع الشركات وشارع الزربيني ضمن الخطة الإستثمارية، إلى جانب رصف عدد من الشوارع الأخرى من خلال خطة رد الشيء لأصله، مشيراً إلى احتياج المحافظة إلى عدد من قطع الأراضي داخل كفر الزيات لنقل السوق والموقف من قلب كفر الزيات وكذلك قطعة أرض لعمل نقطة وسيطة لنقل القمامة على غرار زفتى وسمنود إلى جانب توفير قطعة أرض لنقل الحضانة الخاصة بالسيارات، مطالباً الشركات الحاضرة بالمساهمة وتوفير تلك الأراضي. وعلي هامش الزيارة تفقد المحافظ عدد من المنشآت الرياضية والاجتماعية داخل النادي مشيداً بعملية التطوير التي تمت في النادي خلال الفترة الأخيرة، واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية.