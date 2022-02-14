محافظ السويس يتابع أعمال التطوير على مستوى المدن السكنية

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المدن السكنية القديمة بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفي الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والتي تشمل صيانة خطوط وشبكات المياه والصرف الصحى والإنارة العامة ومداخل العمارات ومسطحات خضراء ورصف طرق وصيانة المرافق والبنية الاساسية للعمارات ودهان العمارات بنطاق مدن حي فيصل وحي عتاقة من أجل تحسين الحياة المعيشية لسكان هذه المدن.

وكلف محافظ السويس، كلًا من حي عتاقة ورئيس حي فيصل ومديرى الإدارات الهندسية ومدير الإسكان وفريق الإشراف علي الأعمال وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة القابضةوهيئة قناة السويس بمتابعة أعمال الإحلال والتجديد التي تتم بالمدن السكنية واعداد تقرير بما يتم من أعمال تطوير والصيانة، مؤكدًا علي سكان هذه المدن بالإبلاغ عن أي قصور في هذه الأعمال التي تتم بهدف الوصول إلي جودة وخدمات تليق بسكان المدينة وطبقًا للمواصفات القياسية.

وأكد "صقر"، علي سرعة إنشاء أسواق حضارية بالمناطق الفضاء بهذه المدن بهدف الحفاظ علي الشكل الجمالي للمدن والثروة العقارية ومنع انتشار العشوائيات، بالإضافة إلي عمل دراسة لتنويع المنتجات والسلع التي يتم بيعها بهذه الاسواق لتقديم وتوفير خدمة للسكان في تلبية جميع احتياجاتهم من السلع والخدمات.

حضر الاجتماع وليد شوقي، رئيس حي عتاقة والمهندسة فاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل والمهندسة مارجريت شكري مدير عام ىمديرية الاسكان والمهندس محمود زهرة، مدير فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة وممثلي شركات المنفذة للأعمال والشعبة الهندسية وممثل هيئة قناة السويس وممثلي المرافق العامة والإدارات الهندسية.

وأشار محافظ السويس، إلي أنه سيتم محاسبة من يتهاون فى إستلام أي أعمال تطوير تتم غير مطابقة للمواصفات، مكلفا رؤساء الأحياء ومديرية الإسكان بإعداد تقرير وشهادة انتهاء للاعمال المطلوبة ومطابقتها للمواصفات، وتفقد المحافظ النموذج المقترح للمحلات الجديدة التي سيتم إنشاؤها للأسواق الحضارية التي ستقام داخل المدن السكنية القديمة.