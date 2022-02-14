اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 09:43 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 76.4‎%

الإثنين، 14 فبراير 2022 09:40 م
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 76.4‎% اعتماد النتيجة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بنسبة نجاح بلغت ٧٦.٤٪.
 
وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ  ٢٧٦٥٠ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٧٦.٤ ٪. 
 
وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين  ١٠٠ ٪ و بالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع و الصم بلغت نسبة النجاح ٥٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ٨٣ ٪ وطالب "بشارة" من جميع الطلبة السعي بكد  والإستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج. 
 
كانت مديرية التربية والتعليم قد قامت بتجهيز عدد 162 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بنطاق محافظة الاسماعيلية لاستقبال ٢٧٦٥٠ طالب وطالبة لأداء امتحان الفصل الدراسي الاول من الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين وضعاف البصر والصم.
 
 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسماعيليه برقم الجلوس 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاسماعيلية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الاسماعيليه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الاسماعيلية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

مديرية التربية والتعليم بالاسماعيليه

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