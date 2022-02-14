اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.3%

الإثنين، 14 فبراير 2022 05:57 م
محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.3% محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة
أسوان - فريق المحافظات

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اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73.3%.

واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بنسبة 56.3%، وخلال عرض القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية.

ووجه اللواء أشرف عطية بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة، مشددًا على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميدانى على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلًا عن الانتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقًا للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

وقد قام القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بإهداء درع معرض العلوم والهندسة ISEF على المستوى المحلى والذى شارك فيه 51 طالبا وطالبة بأفضل 40 مشروع اختراع حيث فاز 10 طلاب سيدخلون التصفيات على مستوى الجمهورية، ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الأول بلغ 28 ألف و49 طالب وطالبة حضر منهم 27 ألف و369 طالب وطالبة، نجح منهم 20 ألف و73 طالب وطالبة، لافتًا إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بلغ 284 طالب وطالبة حضر منهم 238 طالب وطالبة، ونجح منهم 134 طالبا وطالبة.


نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الأقصر برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2021 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربيه

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

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