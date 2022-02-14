اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم ورش عمل للحرفيين بالدرب الأحمر

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:10 ص
محافظة القاهرة تنظم ورش عمل للحرفيين بالدرب الأحمر محافظة القاهرة
كتب J سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة القاهرة، ورش عمل، تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، بمشاركة مجموعة من الحرفيين في النول والسجاد وصناعة العود والشمع والكليم والتنجيد وصناعة الأحذية والخيامية وذلك في قاعة جمعية مظلة بالدرب الأحمر .
 
وناقشت ورشة العمل التى حاضر فيها كل من، الدكتور أحمد سعيد وجيهان نبيل أنواع التراث ومنها التراث غير المادي وكيفية صونه من خلال سماع الحكايات التراثية والمشاركة بمجموعات عمل استطاع من خلالها الحرفيون فهم أهمية الحرفة التي يمارسونها لكي يبدأوا تعليمها للأجيال القادمة. 
 
وتأتى الورشة التي شارك فيه أكثر من 30 حرفي ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 ( صون التراث الثقافي غير المادي)
 
 

القاهرة

الحرف اليدوية

التراث

الدرب الاحمر

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