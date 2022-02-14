محافظة القاهرة تنتهى من إزالة منطقة بنى هلال بسور مجرى العيون وتسكن 618 أسرة بالأسمرات

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من إزالة منطقة بنى هلال المجاورة لسور مجرى العيون، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية، كما تم تسكين الأسر بوحدات بديلة بحى الأسمرات.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن منطقة بنى هلال العشوائية تقع بجوار سور مجرى العيون وكانت تضم 164 عقارا بإجمالى 618 أسرة تم تسكينهم بمشروع الأسمرات فى وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة إلى جانب الانتهاء من بلوكين بهم 64 أسرة ومحلين و6 محلات أسواق تم تعويضهم فى إطار تفعيل دور الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة، كما تم رفع أنقاض وتراكمات الهدم والقمامة التى شوهت المظهر الحضارى لهذا الأثر العظيم.

وأجرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة ميدانية تم خلالها المرور وتفقد جميع المناطق التى تمت إزالتها من خلال متابعة كافة الأعمال والمراحل حتى تم الانتهاء من كافة الإزالات إلى جانب الحرص الشديد على تسكين الأهالى ومتابعة كافة المعوقات و تذليها لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم انها تابعت على مدار الشهور الماضية من خلال الاجتماعات المكثفة و زياراتها الميدانية مراحل أعمال الإزالة بمنطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون بحى مصر القديمة من خلال التنسيق الشامل والتعاون المثمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية والقيادات الشرطية حتى تم الإنتهاء من كافة أعمال الإزالات.

وأضافت عبد المنعم، أنه تم التأكد من تسكين جميع الاسر المستحقة من خلال لجان تم عقدها فى موقع الإزالات لتحقيق عدالة التسكين واستقبال كافة التظلمات و البت فيها حتى مرحلة التسكين بوحدات سكنية بديلة بحى الاسمرات للارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن وتحقيق الخطة الحضارية والمشروعات القومية التى تتبناها الدولة المصرية فى اطار الجمهورية الجديدة .

وأثنت نائب محافظ القاهرة على فريق العمل المشارك بالمنطقة الجنوبية وحى مصر القديمة للانتهاء من هذه الأعمال من خلال تسخير كافة الجهود ومواصلة الأعمال ليل نهار للانتهاء فى وقت قياسى حرصا على المشاركة الفعالة لدعم خطط الدولة فى القضاء على العشوائيات.