اليوم السابع
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الإثنين، 14 فبراير 2022 11:50 ص
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محافظة الجيزة تجرى تخطيطا مروريا لشارع بشتيل وترصف 3 محاور بالبدرشين

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:30 ص
محافظة الجيزة تجرى تخطيطا مروريا لشارع بشتيل وترصف 3 محاور بالبدرشين رصف شارع
كتب ــ سيد الخلفاوى

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واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل علي المواطنين، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطه الاستثمارية المدرجة بالعام المالي الحالي والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية للمواطنين.
 
 
وتابع محافظ الجيزة مجهودات حي شمال الجيزة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة في البدء فى إجراء تخطيط مرورى للسيارات والمشاة بشارع بشتيل استكمالا لأعمال التطوير التي يشهدها الطريق . 
 
وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بالبدء في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع النيل السعيد في اطار خطه التطوير الشامله التي يشهدها الطريق لتسهيل الحركة المرورية . 
 
كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز البدرشين في استكمال أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين وإجراء اعمال التنسيق العام للطريق وأرصفه المشاه والجزيرة الوسطي . 
 
كما تابع بدء أعمال وضع الطبقة الرابطة بشارع عباس عنانى بنطاق المركز والمدرج ضمن عدداً من الشوارع الحيوية الهامه الجاري رصفها وتطويرها بنطاق المركز لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .
 

الجيزة

رصف الشوارع

شارع بشتيل

البدرشين

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